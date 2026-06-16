Haberler

Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı; o anlar kamerada

Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla havaya ateş açan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla hava ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Bu anlar, aynı otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Bungalov tatili kabusa döndü! Küçük çocuğun durumu ağır
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti

Trump, BAE lideri ile kameralar önünde dalga geçti
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi

Narin'in ağabeyi, işin aslını Haberler.com'a açıkladı