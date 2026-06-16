Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı; o anlar kamerada
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla havaya ateş açan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla hava ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Olay, gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Bu anlar, aynı otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı