Yenilgi sonrası eleştiriler vardı! Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan sürpriz değişim
Avustralya yenilgisinin ardından eleştirilerin odağında yer alan Merih Demiral ve Eren Elmalı, Paraguay maçı öncesi imaj değişikliğine gitti. İki milli futbolcu, yenilenen saç ve sakal stilleriyle çıktıkları antrenmanda dikkat çekti.
- Merih Demiral ve Eren Elmalı, Paraguay maçı öncesinde saç ve sakal tarzlarını değiştirdi.
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak.
- Milli takım, Avustralya yenilgisinin ardından Paraguay maçına hazırlanıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile kritik bir maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekerken, saha dışındaki bir detay da öne çıktı.
YENİ İMAJLARIYLA SAHAYA ÇIKTILAR
A Milli Takım'ın deneyimli savunmacısı Merih Demiral ile sol bek Eren Elmalı, Paraguay maçı öncesinde imaj değişikliğine gitti. İki futbolcunun da saç ve sakal tarzlarını yenileyerek antrenmana çıkması dikkatlerden kaçmadı.
MERİH'İN BIYIKLARI KONUŞULMUŞTU
Avustralya karşılaşması öncesinde özellikle Merih Demiral'ın bıyıklı görüntüsü futbolseverlerin ilgisini çekmişti. Paraguay maçı öncesinde farklı bir görünümle sahaya çıkan milli yıldız, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katıldı.
TARAFTARLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Antrenmandan paylaşılan görüntülerde yer alan yeni imajlar, taraftarların da ilgisini çekti. Merih Demiral ve Eren Elmalı'nın yenilenen görüntüsü, Paraguay maçı öncesinde takımda yeni bir başlangıcın sembolü olarak yorumlandı.
GÖZLER PARAGUAY MAÇINDA
Avustralya yenilgisiyle Dünya Kupası'na başlayan Ay-Yıldızlılar, Paraguay karşısında alacağı sonuçla gruptaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek. A Milli Takım ile Paraguay arasındaki mücadele 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak.