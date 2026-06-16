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Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt

Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt
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Sosyal medyada yayılan, ünlü oyuncu Ege Kökenli'nin "Yıldız Tilbe, eşim Lior Ahituv'u Siyonist olduğu gerekçesiyle ödül töreni tuvaletinde dövmeye kalktı" dediği yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yıldız Tilbe "İftiralardan Allah'a sığınırım" diyerek tepki gösterirken, Ege Kökenli de böyle bir cümlenin kendisine ait olmadığını ve Tilbe'yi hiç tanımadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

  • Sosyal medyada Yıldız Tilbe'nin Ege Kökenli'nin eşi Lior Ahituv'u 'Siyonist olduğu' gerekçesiyle ödül töreni tuvaletinde dövmeye kalkıştığı iddia edildi.
  • Yıldız Tilbe iddiaları 'iftira' olarak nitelendirip Allah'a havale ettiğini söyledi.
  • Ege Kökenli iddiaları yalanladı, Yıldız Tilbe ile hiç tanışmadığını ve böyle bir olay yaşanmadığını belirtti.

Sosyal medyada yayılan çarpıcı bir iddia, ünlü oyuncu Ege Kökenli ile usta sanatçı Yıldız Tilbe arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Ege Kökenli’nin eşi Lior Ahituv üzerinden ortaya atılan ve kısa sürede gündem olan "ödül töreninde darp girişimi" iddiası sonrası taraflardan ardı ardına açıklamalar getirdi.

"TUVALETTE DÖVMEYE KALKTI" İDDİASI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımda, Ege Kökenli'nin "İki yıldır Altın Kelebek Ödül Törenlerine katılmıyorum çünkü Yıldız Tilbe, eşim Lior Ahituv'u 'Siyonist olduğu' gerekçesiyle ödül töreninin tuvaletinde dövmeye kalkıştı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Kısa sürede yayılan bu iddianın ardından gözler iki ünlü isme çevrildi.

YILDIZ TİLBE: ALLAH'A SIĞINIRIM

Özellikle Gazze'deki İsrail barbarlığına karşı gösterdiği sert tepkilerle bilinen, bölgeye sık sık bağış ve yardımlarda bulunan Yıldız Tilbe, sosyal medyadaki bu sözleri gerçek sanarak sert tepki gösterdi. İddialar karşısında büyük üzüntü duyan Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Allah'a sığınırım. Tanımadığım, bilmediğim insanlardan ve onların iftiralarından, her türlü yalanlarından, hepsini Allah'a havale ederim."

EGE KÖKENLİ YALANLADI: SÖZLER BANA AİT DEĞİL

Yıldız Tilbe'nin bu açıklamasının ardından oyuncu Ege Kökenli de sessizliğini bozdu. Ortada büyük bir asılsız iddia olduğunu belirten ünlü oyuncu, sosyal medyada dolaşıma sokulan sözlerin kesinlikle kendisine ait olmadığını vurguladı. 

Ege Kökenli ve eşi... 

Kökenli, Yıldız Tilbe ile hayatı boyunca hiç tanışmadığını ve aralarında böyle bir diyaloğun ya da olayın asla yaşanmadığını belirterek iddiaları tamamen yalanladı. Bir sosyal medya hesabının uydurması olduğu anlaşılan kurgu iddia, her iki sanatçının da sert yalanlamalarıyla son bulmuş oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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