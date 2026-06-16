Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın

2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte futbolseverlerin alışık olmadığı bir uygulama hayata geçirildi. Karşılaşmalarda verilen su molaları, oyunun akışını kısa süreliğine durdururken yayıncı kuruluşlara da yeni bir reklam alanı oluşturdu. Böylece futbol maçları sırasında reklam gösterimi için ek süre yaratılmış oldu.

REKLAM FİYATLARI ORTAYA ÇIKTI

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD yayıncısı Fox, su molaları sırasında yayınlanan 30 saniyelik reklamların ücretlerini belirledi. İlk tur maçlarında reklam bedellerinin yaklaşık 200 bin dolar seviyesinde olduğu, ABD Milli Takımı'nın maçlarında ise bu rakamın 750 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.