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Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat

Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı, ABD'de kamp yapmasına izin verilmemesi sonucu Meksika'da hazırlıklarını sürdürmek zorunda kaldı. Maçını ABD'de oynayan İran, maç sonrası ABD'li yetkililerin ülkeyi terk etmelerini istemesiyle takım büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. FIFA Başkanı Infantino'nun durumu incelemek için soyunma odasına indiği belirtildi.

  • 2026 Dünya Kupası'nda ABD, İran Milli Takımı'na maç biter bitmez ülkeyi terk etme talimatı verdi.
  • İran, hazırlıklarını Meksika'da sürdürmek zorunda kaldı ve ABD'deki ilk maçından sonra Meksika'ya dönmesi istendi.
  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, diplomatik gerilim sonrası İran soyunma odasına giderek destek sözü verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası, henüz başlangıcında büyük bir diplomatik skandala sahne oluyor. Turnuva öncesinde ABD'de kamp yapmasına izin verilmeyen ve bu nedenle hazırlıklarını Meksika'da sürdürmek zorunda kalan İran Milli Takımı, ABD'de oynadığı ilk maçının ardından şok bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

MAÇ BİTTİ, ''ÜLKEYİ TERK EDİN'' TALİMATI GELDİ

Los Angeles'ta oynanan turnuvanın ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran, müsabakanın hemen ardından beklenmedik bir krizle sarsıldı. Bir sonraki maçı da yine Los Angeles'ta olmasına rağmen ABD'li yetkililer, İran kafilesinin derhal ülkeyi terk ederek Meksika'daki kamp merkezine dönmesini talep etti.

''DÜNYA KUPASI'NIN EN EZİLEN TAKIMIYIZ''

Konuyla ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulunan İran Milli Takımı Kaptanı Mehdi Taremi, yaşanan durumun tam bir felaket olduğunu belirterek "Yarın sabah toparlanma antrenmanı yapmamız gerekirken apar topar Los Angeles'tan ayrılıp Tijuana'ya (Meksika) dönmek zorunda kalıyoruz. Bu durum futbolcular ve teknik heyet için inanılmaz stresli. Dünya Kupası gibi bir turnuvada sonraki maça böyle hazırlanamazsınız. FIFA'nın bize daha fazla destek olması gerekiyor." dedi. 

FIFA BAŞKANI INFANTINO SOYUNMA ODASINA İNDİ 

Yaşanan bu diplomatik gerilimin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, durumu yerinde incelemek ve takıma destek olmak amacıyla İran soyunma odasına indi. Kaptan Taremi, Infantino’nun kendilerine yardım etmek istediğini belirterek, "Dünya Kupası'nın başındayız ve başkan bize destek sözü verdi. Eğer yardım ederlerse minnettar oluruz. Kimse yardım etmezse de biz birbirimize kenetlenip kalan iki maçımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBendeniz Vatandaş Vatandaş:

tarihin en rezil dünya kupası

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