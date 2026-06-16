Birlik toplantısına gölge düşüren koltuk krizi! CHP'li başkan salonu terk etti

CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Toplantısı'nda birlik ruhuna gölge düşüren büyük bir koltuk krizi yaşandı. İki hafta önce AK Parti’ye geçme hazırlığı yaparken son anda "baba ocağıma geri dönüyorum" diyerek kararından vazgeçen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, protokolde kendisine yer bulamayınca eşiyle birlikte salonu terk etti.

BİR SÜRE AYAKTA BEKLEDİ

Toplantıya eşiyle birlikte katılan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, salona girdiğinde protokol sırasında kendisi için yer ayrılmadığını gördü. İddiaya göre; bir süre ayakta beklemek zorunda kalan ve duruma oldukça sinirlenen Arıcı, parti yönetimine tepki gösterdi. Protokolde yer krizinin çözülememesi üzerine eşinin elini tutan Başkan Arıcı, salondan çıkış yaptı.

MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE BAŞKANI İKNA EDEMEDİ

Krizin büyümesi üzerine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, apar topar salon dışına çıkarak Başkan Arıcı’yı durdurmaya çalıştı. İki isim, eşiyle birlikte arabasına yönelen Arıcı’yı uzun süre ikna etmek için uğraşsa da başarılı olamadı. Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Arıcı toplantı alanından ayrıldı.

"BABA OCAĞINDAN VAZGEÇEMEDİM" DEMİŞTİ

Yaşanan bu koltuk krizi, akıllara Başkan Arıcı'nın sadece iki hafta önce yaşadığı siyasi gelgitleri getirdi. AK Parti Genel Merkezi'ne katılım sağlamak üzere yola çıkan ancak son anda "Yapamadım" diyerek geri dönen Arıcı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "İnsan, elinde olmayan nedenlerle birçok kez yol ayrımına gelir. Şahsi ikbalini düşünmeden ailesini korumak, kollamak için çeşitli kararlar almaya mecbur kalabilir. Fakat gelinen son noktada anladım ki, her şeyden vazgeçen insan, baba ocağından ve partisi için sokak sokak alın teri döken yol arkadaşlarından vazgeçememiş. Bu gerekçeler ile, sevdam olan Koçarlı’lı hemşehrilerime, alın teri döken mesai arkadaşlarıma ve baba ocağımız olan Cumhuriyet Halk Partimize bir helallik borcum olduğunu biliyorum."