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Sağlık Bakanı Memişoğlu: "İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde 8'li çapraz karaciğer nakli ile dünyada bir ilke daha imza atıldı"

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibinin gerçekleştirdiği 8'li çapraz karaciğer naklinin dünyada bir ilk olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile dünyada bir ilke imza attı" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldi. Ülkemizde yılda yaklaşık bin 800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300'den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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