Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok Sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki çok sayıda vali yardımcısı, kaymakam ve mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

İŞTE GÖREV YERİ DEĞİŞEN İSİMLER

Kararname kapsamında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanırken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Tekin Dundar ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Ankara Vali Yardımcısı Namur Kemal Nazlı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği görevine atanırken, çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısı da İçişleri Bakanlığı merkez birimlerinde daire başkanı ve şube müdürü olarak görevlendirildi.

İSTANBUL

Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, İstanbul Maltepe Kaymakamlığına atanırken, Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin İstanbul Çekmeköy Kaymakamı oldu.

Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren İstanbul Silivri Kaymakamlığı görevine getirilirken, Bursa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi İstanbul Güngören Kaymakamlığına atandı.

Denizli Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise İstanbul Adalar Kaymakamı olarak görevlendirildi.

ANKARA

Kararname kapsamında Trabzon Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Balıkesir Altıeylül Kaymakamı Turgay İlhan Bilgin Ankara Vali Yardımcılığı görevlerine atandı.

Erzurum Pazaryolu Kaymakamı Fikri Badoğlu, Nevşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Çam ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakaş Ankara Vali Yardımcılığı görevlerine atandı.

Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay'ın İstanbul Maltepe Kaymakamlığına atanmasının ardından boşalan göreve Mersin Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar getirildi.

Burdur Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, Ankara Ayaş Kaymakamlığı görevine getirildi.

İZMİR

İzmir'de de birçok ilçede görev değişikliği yapıldı. Balıkesir Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal İzmir Bayraklı Kaymakamlığına, Balıkesir Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman İzmir Bergama Kaymakamlığına, Kars Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ise İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığına atandı.

Bursa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'nın yerine Şanlıurfa Suruç Kaymakamlığına geçmesiyle boşalan göreve Van Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem getirildi.

BURSA

Bursa'da Osmangazi, İnegöl ve Kestel ilçelerinde de görev değişiklikleri yaşandı.

İstanbul Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki Bursa Osmangazi Kaymakamı olurken, Hatay Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay İnegöl Kaymakamlığına atandı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emre Zeyrek ise Bursa Kestel Kaymakamlığı görevine getirildi.

Kaynak: Haberler.com