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Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

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Dünyanın en zengin milyarderlerinden Jeff Bezos’un Fransa'nın başkenti Paris'teki sokak yürüyüşü sırasında koruma ordusunun sergilediği agresif ve abartılı tavırlar büyük tepki çekti. Çevredeki insanları sert müdahalelerle itip kakarak etten duvar ören korumaların o anları kısa sürede viral olurken, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları "Bu nasıl bir kibirdir!" diyerek Bezos ve ekibine ateş püskürdü.

Dünyanın en zengin insanları listesinin zirvelerinde yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Fransa’nın başkenti Paris’te kameralara yansıyan görüntüleriyle küresel çapta büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bezos'un şehri gezdiği esnada koruma ordusunun sergilediği agresif ve abartılı tavırlar, sosyal medyada tepki patlamasına neden oldu.

"BU NASIL BİR KİBİRDİR"

Paylaşılan görüntülerin altına dünyanın dört bir yanından eleştiri yağdı. Videoyu izleyen binlerce kişi ortak bir paydada buluşarak şu yorumu yaptı: "Bu nasıl bir kibirdir! Dünyanın en zengini olman bu şekilde davranma hakkını sana vermez."

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Bindiği araç bizim müteahhitlerde de var. 
  • Parmaklıkları insandan yapılma bir hapishanede yaşıyor adam.
  • Parada kalite olsa kalitesiz insanı zaten adam yerine kıymaz.
  • Fakirlerle arasına kalın duvarlar çekiyor.
  • Bezos’un korumaları mı, yoksa robotlar mı?
Kaynak: Haberler.com
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