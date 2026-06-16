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Ormanlık alanda ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

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Antalya'da ormanlık alanda 47 yaşındaki Şeref K.'nin cansız bedeni bulundu. Simit satarak geçimini sağlayan Şeref K.'nin ölüm nedeni araştırılırken, olay yerine gelen annesinin ve yakınlarının gözyaşları içinde yaşadığı acı dolu anlar yürekleri burktu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken, annenin feryatları duygusal anlar yaşattı.

Olay, Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki ormanlık ve ağaçlık alanda meydana geldi. Vatandaşlar, ağaç dibinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybeden kişinin simit satarak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Şeref K. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, intihar ihtimali de değerlendiriliyor. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şeref K.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNİN FERYATLARI YÜREK BURKTU

Acı haberi alarak olay yerine gelen Şeref K.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Özellikle annenin, "Oy Şerefim, son bir kez göreyim. Yapma Şerefim" sözleri çevrede bulunanları duygulandırdı. Acılı anne ve aile bireylerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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