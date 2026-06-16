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Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti

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ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldiği BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın kısık sesle konuşmasıyla dalga geçti. Trump'ın, "Bunun sesini duyan var mı? Ama bu kadar zengin olduğunda sesini hiç zorlamana gerek kalmaz" sözleri salondakileri güldürürken, Nahyan'ın yüzünün asıldığı anlar kameralara yansıdı.

Abd Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

"BUNUN SESİNİ DUYAN VAR MI?”

Görüşmeye damga vuran an ise Trump'ın, Nahyan ile herkesin önünde dalga geçmesi oldu. Nahyan’ın oldukça sessiz ve kısık bir tonla konuşması üzerine araya girerek salondakilere dönen Trump, "Bunun sesini duyan var mı? Ama bu kadar zengin olduğunda sesini hiç zorlamana gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

HERKES GÜLDÜ, O GÜLEMEDİ

Trump'ın bu imalı esprisinin ardından salondakiler kahkahaya boğulurken, Nahyan'ın ise yüzünün asıldığı ve gülemediği anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
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