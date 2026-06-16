Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu
2026 Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızda kaptanlık bandı, deneyimli libero Gizem Örge'ye emanet edildi. Genç ağırlıklı kadro ile Brezilya etabını tamamlayan Filenin Sultanları, Ankara'da Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.
2026 Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızda, Ankara’da oynanacak 2. etap karşılaşmaları öncesinde kaptanlık bandının yeni sahibi belli oldu.
YENİ KAPTAN GİZEM ÖRGE
Kaptan Eda Erdem’in yer almadığı turnuvanın Brezilya’daki ilk haftasında takıma İlkin Aydın liderlik etmişti; Ankara etabında ise bu önemli görev deneyimli libero Gizem Örge’ye emanet edildi.
SIRADAKİ RAKİPLER
Genç ağırlıklı bir kadroyla katıldığı Brezilya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Ankara Spor Salonu’nda seyircisi önüne çıkacak. Millilerimiz bu etapta sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile kozlarını paylaşacak.
A Milli Takımımızın Ankara etabı kadrosu:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge (Kaptan)
Maç programı:
- 17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika
- 18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa
- 20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya
- 21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin