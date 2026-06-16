Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu

2026 Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızda, Ankara’da oynanacak 2. etap karşılaşmaları öncesinde kaptanlık bandının yeni sahibi belli oldu.

YENİ KAPTAN GİZEM ÖRGE

Kaptan Eda Erdem’in yer almadığı turnuvanın Brezilya’daki ilk haftasında takıma İlkin Aydın liderlik etmişti; Ankara etabında ise bu önemli görev deneyimli libero Gizem Örge’ye emanet edildi.

SIRADAKİ RAKİPLER

Genç ağırlıklı bir kadroyla katıldığı Brezilya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Ankara Spor Salonu’nda seyircisi önüne çıkacak. Millilerimiz bu etapta sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takımımızın Ankara etabı kadrosu: