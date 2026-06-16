Iğdır FK dünya devleriyle aynı listede! Dünya Kupası'na damga vurdular

2026 FIFA Dünya Kupası sadece milli takımlar için değil, futbolcularını turnuvaya gönderen kulüpler için de büyük önem taşıyor. Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcular kadar, milli takımlarını kaptan olarak temsil eden oyuncular da kulüpleri adına ayrı bir prestij kaynağı oluşturuyor. Bu alanda dikkat çeken kulüplerden biri de Trendyol 1. Lig temsilcisi Iğdır FK oldu.

İKİ KAPTAN DÜNYA KUPASI'NDA

Iğdır FK forması giyen Juninho Bacuna ve Ryan Mendes, ülkelerinin Dünya Kupası maçlarına kaptan olarak çıktı. Almanya karşısında mücadele eden Curaçao Milli Takımı'nda kaptanlık pazubandını Juninho Bacuna taktı. İspanya karşısında tarihi bir puan alan Yeşil Burun Adaları'nda ise takım kaptanı Ryan Mendes oldu.

DEV KULÜPLERLE AYNI LİSTEDE

Iğdır FK, Dünya Kupası'na iki milli takım kaptanı gönderen kulüpler arasında yer aldı. Bu alanda zirvede, Almanya kaptanı Joshua Kimmich, İngiltere kaptanı Harry Kane ve Kanada kaptanı Alphonso Davies'i turnuvaya gönderen Bayern Münih bulunuyor.

Iğdır FK ise iki kaptanla PSG, Liverpool, Aston Villa ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle aynı kategoride yer almayı başardı.

TÜRK FUTBOLU ADINA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Bir 1. Lig kulübünün Dünya Kupası'nda iki farklı milli takımın kaptanını bulundurması dikkat çekici bir başarı olarak değerlendirildi. Juninho Bacuna ve Ryan Mendes'in kaptan olarak sahaya çıkması, Iğdır FK'nın uluslararası futbol sahnesindeki görünürlüğünü de artırdı.