Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri ise şöyle:

Braga (Portekiz), Olimpiakos (Yunanistan), Midtjylland veya Kopenhag (Danimarka), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi (İsrail), Anderlecht (Belçika), Pafos (Kıbrıs), Rangers veya Celtic (İskoçya).

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Eleme turu galipleri: Başakşehir turnuvaya 2. eleme turundan başlayacağı için, muhtemel rakiplerinin büyük bir bölümü turnuvanın 1. eleme turunda karşı karşıya gelecek düşük katsayılı takımların kazananları olacaktır.

Doğrudan 2. turda eşleşebileceği seribaşı olmayan takımlar: FC Astana (Kazakistan), HJK Helsinki (Finlandiya), Zrinjski Mostar (Bosna Hersek), RFS (Letonya), Zalgiris Vilnius (Litvanya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Brann (Norveç)