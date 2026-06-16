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Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakereler sürerken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. G7 Zirvesi'nde konuşan Trump, anlaşmanın temel şartının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın böyle bir girişimde bulunması halinde "kıyamet kopacak" mesajı verdi. Trump'ın sert çıkışı, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğü dönemde uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Abd Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere konuşan Trump, anlaşmanın en kritik maddesinin İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almak olduğunu belirterek, "Benim için gerçekten önemli olan tek şey İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasıdır. Bu anlaşmada çok açık şekilde yazıyor" dedi.

Trump ayrıca İran'ın nükleer silah edinmeye yönelik bir girişimde bulunması durumunda çok sert sonuçlarla karşılaşacağını ifade ederek, "Böyle bir niyetleri varsa üzerlerine cehennem yağacak" mesajını verdi.

ANLAŞMA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYOR

Dış basında yer alan haberlere göre ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakatın ikinci aşamaya geçtiği belirtiliyor. Sürecin nükleer faaliyetlerin denetlenmesi, yaptırımların geleceği ve bölgesel gerilimin azaltılması gibi başlıkları içerdiği ifade ediliyor.

Trump yönetimi, İran'ın nükleer silah geliştirmemesini anlaşmanın vazgeçilmez şartı olarak öne çıkarırken, Tahran ise yıllardır nükleer programının yalnızca barışçıl enerji amaçlı olduğunu savunuyor.

İSRAİL VE AVRUPA'DA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Anlaşma uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Avrupa ülkeleri sürece destek verirken detayların netleşmesini beklediklerini belirtirken, İsrail cephesinde ise anlaşmaya yönelik eleştiriler gündeme geliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

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