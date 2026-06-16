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"Leylekli yol"un müdavimleri direklerin üstünde gün batımını karşılıyor

'Leylekli yol'un müdavimleri direklerin üstünde gün batımını karşılıyor
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Kayseri Kuzey Çevre Yolu'ndaki aydınlatma direkleri, sulak alanlarda beslenen leyleklerin akınına uğruyor. Sürücüler, gün batımında direklere konan leyleklerin oluşturduğu doğal manzarayla yolculuk yapmanın mutluluk verici olduğunu belirtiyor.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda bulunan aydınlatma direkleri, sulak alanlar ve diğer habitatlarda beslenen leylekleri ağırlıyor.

Malatya, Sivas ve Ankara yönüne gitmek isteyenlerin kullandığı Kuzey Çevre Yolu üzerindeki aydınlatma direkleri, leylek yoğunluğuyla dikkati çekiyor.

Kentin farklı noktalarına yuva yapan ve gün içinde sulak alanlar ile diğer habitatlarda beslenen çok sayıda leylek, gün batımına yakın saatlerde çevre yolundaki aydınlatma direklerine konuyor.

Çevre yolunu kullanan sürücülerin aydınlatma direklerinde gördüğü leylekler, sürücülere yol boyunca eşlik ediyor.

"Burası doğal bir parkmış gibi oluyor"

İşe gidip gelirken Kuzey Çevre Yolu'nu kullanan sürücü Volkan Karataş, AA muhabirine, her gün leyleklerin oluşturduğu manzarayla yolculuk yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Aydınlatma direklerinde gördükleri leyleklerin insana huzur verdiğini belirten Karataş, şunları kaydetti:

"İşimiz gereği bu yolu kullanıyoruz. Burada leylekler çok güzel manzaralar oluşturuyor. Yoldaki aydınlatma direklerini ve reklam panolarını yuvaları olarak görüyorlar. Bu yolda seyahat ederken bizim de seyir zevkimiz artıyor. Burası doğal bir parkmış gibi oluyor. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Bazen ben de aracımı sağa çekip fotoğraflarını çekiyorum. Bu yolda seyredenler illaki buna denk gelmiştir. Yol güzergahında 100'ün üzerinde direk var ve belki de hepsinde leylekler mevcut."

Karataş, leyleklerin bazen toplu halde uçtuğunu ifade ederek, "Gün batımında güneşi arkalarına alıp uçuyorlar ve silüetleri de yansıyor. Biz de keyif alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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