TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip eden futbolseverler ise maçın ilk dakikalarında yaşanan ilginç bir karışıklığa tanık oldu.

İKİ TAKIMI BİRBİRİNE KARIŞTIRDI

Canlı yayındaki anlatımda spikerin yaklaşık 4 dakika boyunca İran ve Yeni Zelanda'yı karıştırdığı görüldü. İran'ın geliştirdiği ataklar Yeni Zelanda hücumu olarak aktarılırken, Yeni Zelanda'nın pozisyonları ise İran atağı şeklinde anlatıldı.

İZLEYİCİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Karşılaşmayı takip eden futbolseverler, yaşanan karışıklığı kısa sürede fark etti. Özellikle maçın ilk bölümlerindeki anlatım hatası, ekran başındaki izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

"TAREMİ EKRANA GELİNCE FARK EDİLDİ"

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında İran'ın yıldız futbolcusu Mehdi Taremi'nin ekrana gelmesiyle birlikte karışıklığın sona erdiği görüldü. Yaşanan hata sonrası birçok futbolsever, iki takımın uzun süre ters şekilde anlatılmasına dikkat çekti.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Öte yandan Los Angeles'ta oynanan mücadelede İran ile Yeni Zelanda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ancak karşılaşmanın ardından skor kadar yayın sırasında yaşanan anlatım karışıklığı da konuşulan konular arasında yer aldı.