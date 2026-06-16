Haberler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcık Şerbeti dizisiyle hafızalara kazınan ve 35 yaşında ani bir şekilde hayata veda eden Ece İrtem'in ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Genç oyuncunun lise ve üniversite yıllarından beri en yakın dostu olan Nazlıcan Arslan, Ece'nin yıllar önce "Sanırım gençken öleceğim" dediğini açıkladı.

  • Oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
  • Ece İrtem, yakın dostu Nazlıcan Arslan'a 'Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak göremiyorum, sanırım gençken öleceğim' demişti.
  • Ece İrtem'in son dönemde yakınlarının kaybı nedeniyle derin bir yas dönemi geçirdiği belirtildi.

Sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in 35 yaşındaki ani vefatının ardından, sevenlerini derinden sarsan yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mahkum, Bay Yanlış, Payitaht Abdülhamid, Yeni Gelin ve son olarak Kızılcık Şerbeti gibi projelerde sergilediği başarılı oyunculuğuyla tanınan genç ismin acı kaybı, yakın dostlarını derinden yaraladı.

YILLAR SÜREN DOSTLUKTAN ACI VEDA

İlk belirlemelere göre evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edilen ve kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek olan genç oyuncunun ardından en anlamlı ve acı veda, lise ile üniversite yıllarından beri en yakın dostlarından biri olan tasarımcı ve influencer Nazlıcan Arslan'dan geldi. Sosyal medya hesabından geçmişe dayanan dostluklarına ait kareleri paylaşan Arslan, yıllar önce yaşanan o sarsıcı diyaloğu açıkladı.

"HİÇBİR HAYALİMDE YAŞLI BİR KADIN OLARAK GÖREMİYORUM"

Nazlıcan Arslan'ın paylaşımında yer verdiği ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sözler, genç oyuncunun adeta kendi kaderini hissettiğini gözler önüne serdi. Arslan'ın anlattığına göre; Ece İrtem geçmişte aralarında geçen derin bir sohbet sırasında kendisine şu kahredici cümleyi kurmuştu:

"Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak göremiyorum, sanırım gençken öleceğim."

Bu sözleri yıllar sonra yeniden hatırlamanın ve yaşamanın acısını dile getiren Arslan, arkadaşının son derece hassas ve duygusal bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

ÜST ÜSTE GELEN KAYIPLAR YAŞADI

Yakın dostunun paylaşımında dikkat çeken bir diğer hüzünlü detay ise, Ece İrtem'in son dönemde içinden geçtiği zorlu süreç oldu. Genç oyuncunun son yıllarda çok sevdiği bazı yakınlarını kaybettiğini belirten Arslan, üst üste gelen bu vefatların İrtem'i duygusal anlamda çok yıprattığını ve derin bir yas dönemine sürüklediğini ifade etti.

Ece'nin dünyadaki kötülüklerden kolay etkilenen, son derece hassas bir kalbe sahip olduğunu anlatan Nazlıcan Arslan, acısını şu sözlerle özetledi:

"Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

hiç kimse kendini yaşlı olarak hayal etmiyor hatta bir gün öleceğine bile inanmıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

ya neresi tüyler ürpertici...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri’de villa skandalı büyüyor: Villanın değeri, 10 milyon TL değil 30 milyon TL çıktı

Başkanın villa skandalı büyüyor! Meğer değeri 10 milyon değilmiş
Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar

Son'a yapılan askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

DEM Parti İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: Yasal düzenlemeler konuşuldu

İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: TBMM Başkanı da aynı yaklaşımda
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü

Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti

121 yıllık dev çay markası iflas etti