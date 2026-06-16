Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in 35 yaşındaki ani vefatının ardından, sevenlerini derinden sarsan yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mahkum, Bay Yanlış, Payitaht Abdülhamid, Yeni Gelin ve son olarak Kızılcık Şerbeti gibi projelerde sergilediği başarılı oyunculuğuyla tanınan genç ismin acı kaybı, yakın dostlarını derinden yaraladı.

YILLAR SÜREN DOSTLUKTAN ACI VEDA

İlk belirlemelere göre evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edilen ve kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek olan genç oyuncunun ardından en anlamlı ve acı veda, lise ile üniversite yıllarından beri en yakın dostlarından biri olan tasarımcı ve influencer Nazlıcan Arslan'dan geldi. Sosyal medya hesabından geçmişe dayanan dostluklarına ait kareleri paylaşan Arslan, yıllar önce yaşanan o sarsıcı diyaloğu açıkladı.

"HİÇBİR HAYALİMDE YAŞLI BİR KADIN OLARAK GÖREMİYORUM"

Nazlıcan Arslan'ın paylaşımında yer verdiği ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sözler, genç oyuncunun adeta kendi kaderini hissettiğini gözler önüne serdi. Arslan'ın anlattığına göre; Ece İrtem geçmişte aralarında geçen derin bir sohbet sırasında kendisine şu kahredici cümleyi kurmuştu:

"Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak göremiyorum, sanırım gençken öleceğim."

Bu sözleri yıllar sonra yeniden hatırlamanın ve yaşamanın acısını dile getiren Arslan, arkadaşının son derece hassas ve duygusal bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

ÜST ÜSTE GELEN KAYIPLAR YAŞADI

Yakın dostunun paylaşımında dikkat çeken bir diğer hüzünlü detay ise, Ece İrtem'in son dönemde içinden geçtiği zorlu süreç oldu. Genç oyuncunun son yıllarda çok sevdiği bazı yakınlarını kaybettiğini belirten Arslan, üst üste gelen bu vefatların İrtem'i duygusal anlamda çok yıprattığını ve derin bir yas dönemine sürüklediğini ifade etti.

Ece'nin dünyadaki kötülüklerden kolay etkilenen, son derece hassas bir kalbe sahip olduğunu anlatan Nazlıcan Arslan, acısını şu sözlerle özetledi:

"Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü."

Kaynak: Haberler.com