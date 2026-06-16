Haberler

Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda sürüyor. Kaleci, sol bek, orta saha ve forvet takviyesi isteyen Italiano, onay verdiği 6 ismi yönetime sundu. İşte o isimler...

Beşiktaş’ta yeni sezona Vincenzo Italiano ile hazırlanan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. İtalyan teknik direktör, istediği takviyeler için yönetimle paylaştığı 6 ismi tek tek belirledi.

TRANSFER İSTENEN BÖLGELER

Italiano, kaleci, sol bek, 6 numara, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasını istiyor. Onayladığı isimleri yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcının istediği futbolcular da belli oldu.

KALECİ, SOL BEK VE 6 NUMARA

İtalyan teknik direktör, kaleci mevkisi için Chevalier ve Caprile’ye olumlu görüş bildirdi. Sol bekte listenin zirvesinde Kassoum Ouattara yer alırken, 6 numara için ise Roland Mandragora düşünüldü. 

ORTA SAHA VE FORVET

Orta sahaya Andre-Frank Zambo Anguissa’nın transferini isteyen Italiano’nun forvetteki en büyük hedefi ise Dusan Vlahovic.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş yönetimi, bu 6 ismin de oldukça maliyetli olduğunu değerlendiriyor. Buna rağmen Başkan Serdal Adalı’nın tüm şartları zorlayarak transferleri gerçekleştirmeye çalışacağı belirtildi. 

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti

121 yıllık dev çay markası iflas etti
67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler

67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler
FIFA, Muslera için yapılan başvuruyu reddetti

Tarihe geçtiği maçta hayatının şokunu yaşadı
Eski Teğmen Serhat Gündar Dünya ikincisi oldu: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için TSK'dan ihraç edilmişti

TSK'dan ihraç edilen teğmen dünya ikincisi oldu
Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı

Kan donduran olay! Kavga esnasında kulağı koptu
Tuzla Dentaş Tersanesi'nde gemi yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'daki tersanede korkutan dakikalar!
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor