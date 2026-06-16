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El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı

El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
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Almanya-Curaçao maçında yaptığı el hareketi nedeniyle incelemeye alınan VAR hakemi Shaun Evans hakkında FIFA kararını verdi. Kurum, herhangi bir disiplin ihlali tespit etmediğini açıklarken, Evans da hareketin istemsiz bir kas refleksi olduğunu savundu.

  • VAR hakemi Shaun Evans'ın el hareketinin aşırı sağcı sembol olduğu iddia edildi.
  • FIFA Disiplin Komitesi, Evans'ın FIFA Disiplin Talimatı'nı ihlal ettiğine dair kanıt bulamadı.
  • Evans hakkındaki soruşturma herhangi bir yaptırım uygulanmadan sonuçlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile Curaçao arasında oynanan karşılaşmada VAR odasından gelen görüntüler tartışma yarattı. VAR hakemi Shaun Evans'ın yaptığı el hareketinin aşırı sağcı gruplarla ilişkilendirilen bir sembol olduğu iddia edildi. Görüntülerin ardından FIFA inceleme başlattı.

EVANS SUÇLAMALARI REDDETTİ

Avustralyalı hakem Shaun Evans, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Evans yaptığı açıklamada herhangi bir siyasi mesaj verme niyetinin bulunmadığını belirterek, hareketin istemsiz şekilde gerçekleştiğini savundu. Deneyimli hakem, "Herhangi bir mesajı, aidiyeti, görüşü veya inancı aktarmak amacıyla kasten bir sembol yapmadım. Bunun bilinçsiz bir kas hareketi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FIFA KARARINI VERDİ

FIFA Disiplin Komitesi de konuyla ilgili incelemesini tamamladı. Yapılan açıklamada, Shaun Evans'ın FIFA Disiplin Talimatı'nı ihlal ettiğine dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi. Komitenin, hakemin savunmasını da değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

"İHLAL TESPİT EDİLMEDİ"

FIFA'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Komite, video yardımcı hakem Shaun Evans'ın karıştığı meseleyi inceledikten sonra, FIFA Disiplin Talimatı'nın ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını onaylar." Böylece Avustralyalı hakem hakkındaki soruşturma herhangi bir yaptırım uygulanmadan sonuçlandı.

DENEYİMLİ İSİM

2016 yılından bu yana profesyonel hakemlik yapan Shaun Evans, Avustralya'nın en üst düzey futbol liginde 200'den fazla karşılaşmada görev aldı. Evans, Dünya Kupası'nda da VAR hakemi olarak görev yapmayı sürdürecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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