Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, uzun süredir birlikte çalıştığı şoförü ve yardımcısı Eray Saylan'a veda etti. Uruguaylı futbolcunun vedası sırasında yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Torreira'nın Eray Saylan'a sarılarak gözyaşı döktüğü anlar paylaşıldı. Galatasaraylı yıldızın, yakın çalışma arkadaşına veda ederken oldukça duygulandığı görüldü.

"BU DÜNYANIN SENİN GİBİ İNSANLARA İHTİYACI VAR"

Torreira, veda mesajında Eray Saylan için, "Sevgili dostum Eray, seni çok özleyeceğim. Bu dünyanın senin gibi insanlara daha çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Uruguaylı futbolcunun sözleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

YAKIN DOSTLUKLARIYLA BİLİNİYORLARDI

Torreira ile Eray Saylan'ın uzun süredir yakın bir dostluk kurduğu biliniyordu. İkili, zaman zaman birlikte çektirdikleri fotoğraflar ve paylaşımlarla da gündeme geliyordu.