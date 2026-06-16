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Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı

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Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Uruguay arasında oynanan maç öncesi yaşanan güvenlik uygulaması tartışma yarattı. Uruguay kafilesinin stadyuma girişte K9 köpekleriyle aranması dikkat çekti.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki maç öncesi Uruguaylı futbolcular, K9 köpekleriyle detaylı güvenlik aramasından geçirildi.
  • Uruguay kalecisi Fernando Muslera, 39 yıl 364 günlük yaşıyla Dünya Kupası'nda Uruguay adına forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.
  • Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi. Sahada yaşanan mücadele kadar maç öncesinde stadyum girişinde uygulanan güvenlik önlemleri de konuşuldu.

K9 KÖPEKLERİYLE DETAYLI ARAMA

ABD'de oynanan karşılaşma öncesinde Uruguay Milli Takımı kafilesi sıkı güvenlik kontrolünden geçirildi. Özel eğitimli K9 köpeklerinin futbolcuların çantalarını, takım ekipmanlarını ve kafileye ait malzemeleri tek tek kontrol ettiği görüldü. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

YILDIZ FUTBOLCULAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Uruguaylı futbolcuların güvenlik uygulaması sırasında yaşananlara şaşkınlıkla yaklaştığı görüldü. Özellikle takım otobüsünün bagaj bölümünde yapılan detaylı inceleme ve köpeklerle gerçekleştirilen kontroller tartışmaları beraberinde getirdi.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada Uruguay formasıyla sahaya çıkan Fernando Muslera ise önemli bir rekora imza attı. 39 yıl 364 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde Uruguay Milli Takımı adına forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden deneyimli kaleci, Diego Godin'i geride bıraktı. Ayrıca milli formayla 136. maçına çıkan Muslera, Uruguay futbol tarihinin en fazla maça çıkan üçüncü oyuncusu oldu.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Miami'de oynanan mücadelede Suudi Arabistan 41. dakikada Abdulelah Al-Amri'nin golüyle öne geçti. Uruguay ise 80. dakikada Maximiliano Araújo'nun golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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