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Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor

Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
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FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ABD'ye 4-1 kaybeden Paraguay'da ülke basını grubun ikinci haftasında A Milli Takımımız ile oynanacak maça 'ölüm kalım mücadelesi' olarak baktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası gruplarındaki kader maçları yaklaşırken, Paraguay cephesinde tam bir final havası hakim. 

TÜRKİYE MAÇI ''ÖLÜM KALIM'' OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ülke basını, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları kritik karşılaşmayı manşetlerine taşıyarak müsabakanın önemini "ölüm kalım maçı" sözleriyle özetledi.

''KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK''

Paraguay'ın önde gelen spor mecralarında yer alan analizlerde, Türkiye karşısında alınacak bir galibiyetin gruptan çıkma yolunda tek ihtimal olduğu vurgulanıyor. Gazeteler ve spor yorumcuları, takımın turnuvadaki geleceğinin tamamen bu 90 dakikaya bağlı olduğuna dikkat çekerken, oyuncuların sahaya mutlak kazanma parolasıyla ve adeta bir "final maçı" konsantrasyonuyla çıkması gerektiği belirtiliyor.

İsmail Elal
İsmail Elal
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