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Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

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Londra'da dünyaca ünlü bir markaya ait mağazanın önünde kürk karşıtı protesto düzenlendi. Aniden başlayan eylemde aktivistler sloganlar atarak kürk kullanımına tepki gösterdi. Protesto sırasında mağaza çalışanlarının şaşkınlığı kameralara yansırken, olay çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Eylem bir süre sonra sona erdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren dünyaca ünlü bir lüks moda mağazası, kürk karşıtı aktivistlerin protestosuna sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aktivistlerin mağaza önünde toplanarak megafonlarla slogan attığı ve kürk kullanımını protesto ettiği görüldü. Kalabalık grup, mağaza girişinin önünde seslerini duyurmaya çalışırken çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

ÇALIŞANLARIN TEPKİSİ KAMERADA

Protestonun en dikkat çeken anlarından biri ise mağaza çalışanlarının tepkisi oldu. Görüntülerde, içeride bulunan bazı çalışanların aniden gelişen eylem karşısında şaşkınlık yaşadığı ve ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü.

Eylem sırasında güvenlik görevlileri ve polis ekipleri bölgede önlem alırken, protestocular bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Kürk karşıtı gösterinin ardından herhangi bir yaralanma veya gözaltı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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