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Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP'de yol ayrımına gelen Özgür Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan geldi. Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde Mansur Yavaş'ın kendisine katılmayacağı, bu kararını da Özel yönetimine ilettiği iddia edildi.

  • Mansur Yavaş, Özgür Özel'in kuracağı partiye katılmayacak.
  • Yavaş, CHP'de kalmaya devam ederken genel siyasete mesafe koyacak.
  • Özel yönetimi, yeni parti kurulması halinde belediye başkanlarını serbest bırakma kararı aldı.

CHP’de gözler, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı büyükşehir Belediye başkanlarının nasıl bir tavır sergileyeceğine çevrildi.

MANSUR YAVAŞ YENİ PARTİYE GEÇER Mİ?

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığı kulis bilgilerine göre, Mansur Yavaş, Özgür Özel’in kuracağı partiye katılmayacak. Yavaş’ın bu düşüncesini Özel yönetimine de ilettiği belirtiliyor.

Ancak Yavaş’ın bu aşamada CHP’den ayrılıp bağımsız siyaset yapma niyeti taşımadığı, CHP’de kalmaya devam ederken genel siyasete mesafe koyup parti içi tartışmalara da taraf olmayacağı kaydedildi.

ÖZEL YÖNETİMİ BAŞKANLARI SERBEST BIRAKTI

Özel yönetiminin de, yeni parti kurulması halinde CHP’li belediye başkanlarını serbest bırakma kararı aldığı öğrenildi. Özel ve ekibinin, bu kararı “Biz zaten ayrılık kararını alırsak koşullar nedeniyle alacağız. Bir gün tekrar partimize dönmek üzere. Bu esnada belediye başkanlarının CHP’den ayrılmalarına gerek yok” mantığıyla aldığı ifade edildi.

Buna göre başkanlar, dilerse CHP’de devam edebilecek.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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