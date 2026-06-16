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Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti
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Kamuoyunda 'Panter Emel' olarak bilinen oyuncu Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

KAMUOYUNDA 'Panter Emel' lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. 85 yaşında olan Yıldız'ın yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.

85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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