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ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

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Ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump "Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşmaya ilişkin küresel piyasaları ve enerji hatlarını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Dünyanın en önemli petrol sevkiyat noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın statüsüne değinen Trump, bölgede yeni bir dönemin başladığını ilan etti.

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN TAMAMEN AÇIK"

İran ile varılan mutabakatın detaylarına ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliği ve serbestisi konusundaki belirsizliklerin son bulduğunu belirtti. Trump, boğazın cuma gününden itibaren hiçbir engelleme olmaksızın küresel deniz ticaretine tamamen açılacağını duyurdu.

"ÜCRETSİZ GEÇİŞ" MÜJDESİ

Trump, açıklamasının devamında "Ayrıca kalıcı olarak ücretsiz olacak" diyerek bir de müjde verdi. Trump'ın bu çıkışı, özellikle küresel enerji koridorlarında uzun süredir yaşanan gerilimi düşürecek ve petrol sevkiyat hatlarını rahatlatacak tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

Olgun Kızıltepe
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