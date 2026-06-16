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Tarsus'ta yaşayan kadın polis kontrolünde resmi kayıtlarda ölü olduğunu öğrendi

Tarsus'ta yaşayan kadın polis kontrolünde resmi kayıtlarda ölü olduğunu öğrendi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde polis kontrolü sırasında resmi kayıtlarda ölü görünen 68 yaşındaki Suriyeli Mona Alabırash, sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirterek kimliğine kavuşmak istiyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu Mona Alabırash, hastaneye gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede, uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu belirtildi.

Yaklaşık 8 yıldır Tarsus'un Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yaşayan Mona Alabırash, 70 yaşındaki Musa İnan ile 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşıyor. Çiftin, Adana'ya gitmek üzere yola çıktıkları sırada polis kontrol noktasında yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında Alabırash'ın sistemde ölü olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Musa İnan, "Eşimle birlikte Adana'ya gidiyorduk. Polis uygulamasında kimlik kontrolü yapıldı. Polisler bana eşimin sistemde ölü göründüğünü söyledi. Büyük şaşkınlık yaşadık. Daha sonra nüfus müdürlüğüne gittik. Orada da aynı bilgi verildi ve Mersin Göç İdaresine yönlendirildik. Şu anda sonuç bekliyoruz" dedi.

Eşinin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade eden İnan, "Ne doktora gidebiliyor ne de devletin sunduğu bazı hizmetlerden faydalanabiliyor. Fıtığı var ve tedavi olması gerekiyor. Tek isteğimiz eşimin hayatta olduğunun resmi kayıtlara işlenmesi ve kimliğine yeniden kavuşması" diye konuştu.

Resmi kayıtlardaki hatanın düzeltilmesini isteyen Mona Alabırash ise "Ben hayattayım. Kimliğimi geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

Göç İdaresindeki kaydı aktif

Öte yandan, polis ve nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü belirtilen Mona Alabırash'ın Mersin İl Göç İdaresindeki bilgilerinin aktif olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Alabırash'ın son adres bildirimini 2017 yılında yaptığı tespit edilirken, kuruma başvurarak kayıt ve adres bilgilerinin güncellenmesinin sorunun çözümü için yeterli olacağı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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