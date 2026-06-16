Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşanan silahlı saldırı bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olay, Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre M.D., motosikletiyle evlenmek istediği genç kızın ailesinin yaşadığı evin önüne geldi. M.D. ile aile arasında daha önceden sorun bulunduğu öğrenildi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra evin bulunduğu noktaya gelen genç kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed ile M.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., yanında bulunan silahla Hazem Muhammed'e ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hazem Muhammed, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı