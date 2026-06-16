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FIFA, Muslera için yapılan başvuruyu reddetti

FIFA, Muslera için yapılan başvuruyu reddetti
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Uruguay'da turnuva tarihinde en çok maça çıkan Uruguaylı futbolcu unvanını kazanan Fernando Muslera'ya kötü haber geldi. Uruguay Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde Fernando Muslera için yaptığı 'legacy' (miras) logosu başvurusu reddedildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalan Uruguay'da kaleci Fernando Muslera, 17 karşılaşmayla turnuva tarihinde en çok maça çıkan Uruguaylı futbolcu unvanını elde ederek tarihe geçti. 

MUSLERA REKORUN TEK SAHİBİ

Deneyimli file bekçisi; Diego Godin (14), Luis Suarez (13), Edinson Cavani (13), Jose Maria Gimenez (13) ve Maximiliano Pereira (13) gibi efsane isimleri geride bırakarak bu rekorun tek sahibi oldu.

MUSLERA'DAN FIFA'YA BAŞVURU

Bu tarihi başarının ardından Uruguay Futbol Federasyonu (AUF), tam 5 farklı Dünya Kupası organizasyonunun kadrosunda yer alan tecrübeli eldivenin bu başarısını taçlandırmak adına FIFA'ya özel bir başvuruda bulundu. Federasyon, Muslera'nın formasında beş Dünya Kupası'na katılan futbolculara verilen özel "efsane" (legacy) logosunu taşımasını talep etti.

ŞARTLARI KARŞIYALAYAMADI

Ancak Uruguay Futbol Federasyonu’nun talebi FIFA engeline takıldı. Başvuruyu inceleyen FIFA, Muslera'nın bu unvanı alabilmesi için gereken kriterleri karşılamadığına hükmederek talebi geri çevirdi. FIFA'nın ret gerekçesi ise 2022 Katar Dünya Kupası oldu. Söz konusu turnuvada dönemin teknik direktörü Diego Alonso, organizasyon boyunca kalede Sergio Rochet'e şans vermiş, Muslera ise kadroda yer almasına rağmen hiçbir maçta süre alamamıştı. FIFA kuralları gereği, turnuva kadrosunda bulunmanın "efsane" logosu için yeterli olmadığı ve futbolcunun sahaya adım atmış olması gerektiği vurgulandı. Böylece 5 kez Dünya Kupası organizasyonuna gitmiş olsa da fiilen 5 farklı turnuvada süre almayan Fernando Muslera, bu özel logoyu takma hakkını elde edemedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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