Haberler

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Leah Presson, TikTok’ta viral olmak uğruna katıldığı tehlikeli "aşırı dozda alerji ilacı alma" akımının ardından yatak odasında baygın bulundu. Günlerce süren yoğun bakım mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybeden genç kızın acılı babası, "Bu ilk denemesi değilmiş" diyerek aileleri uyardı.

  • ABD'de 15 yaşındaki Leah Presson, TikTok'taki aşırı dozda alerji ilacı alma akımına katıldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti.
  • Leah Presson, yüksek dozda alerji ilacı tükettikten sonra yatak odasında baygın bulundu.
  • Uzmanlar, reçetesiz alerji ilaçlarının yüksek dozda nöbet, ölümcül kalp ritmi bozukluğu, kalp durması ve beyin hasarına yol açabileceğini belirtti.

Sosyal medya platformlarında "ünlü olmak" ve daha fazla izlenmek uğruna girişilen tehlikeli meydan okumalar (challenge), bir kez daha gencecik bir hayatın sonunu getirdi. ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Leah Presson, TikTok’ta hızla yayılan ölümcül bir "aşırı dozda alerji ilacı alma" akımına katıldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşerek yaşam savaşını kaybetti. Uzmanlar, gençler arasında hızla yayılan bu karanlık trende karşı tüm dünyadaki aileleri acil koduyla uyarıyor.

YATAK ODASINDA BAYGIN BULUNDU

Sosyal medyada popüler olma hayali kuran talihsiz genç kız, evinde yüksek dozda alerji ilacı tükettikten sonra yatak odasında baygın halde bulundu. Leah’ın nöbet geçirdiğini gören ailesi, ilk etapta durumun kızlarının geçmişteki sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğunu düşündü. Ancak acil olarak hastaneye kaldırılan gence yapılan tıbbi incelemeler acı gerçeği ortaya çıkardı: Leah, sosyal medyanın en tehlikeli akımlarından birinin kurbanı olmuştu.

"BU BİR EĞLENCE DEĞİL, ÖLÜM DAVETİYESİ"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan uzman doktorlar, reçetesiz satılan alerji ilaçlarının bile doğru dozda kullanılmadığında birer zehre dönüşebileceğini vurguladı. Uzmanlar, bu tür ilaçların yüksek miktarlarda alınmasının;

  • Şiddetli nöbetlere,
  • Ölümcül kalp ritmi bozukluklarına,
  • Kalp durmasına,
  • Geri dönüşü olmayan beyin hasarlarına yol açabileceğini belirtti.

ACILI BABADAN TÜM DÜNYAYA UYARI

Günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kızını kaybeden acılı baba Richard Presson, yürek yakan bir itirafta bulundu. Kızının daha önce de sosyal medyadaki bu tarz tehlikeli denemeleri yaptığını belirten baba Presson, ebeveynleri çocuklarının internette karşılaştığı içerikleri sıkı bir şekilde denetlemeye çağırdı. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecekken, tıp dünyası ve kolluk kuvvetleri gençlerin sosyal medya akımlarının ölümcül riskleri konusunda acilen bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü

Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
Üç gündür kayıptı, çalılık alanda ölü bulundu

Üç gündür haber alınamıyordu, çalılık alanda ölü bulundu
Kayınpederini darbederek öldüren gelin tutuklandı

Kayınpederini darbederek öldüren gelin için karar verildi
Ormanlık alanda ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Simitçi ormanda ölü bulundu, haberi alan yakınları yıkıldı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir

Hizmet pasaportlarına sınırlama gelebilir