İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İMARA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirtildi.

Raporda, söz konusu aykırılıklara rağmen ilgili belediye tarafından yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) düzenlendiğinin tespit edildiği ifade edildi.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Beylikdüzü Belediyesi ile İmamoğlu İnşaat şirketinde görevli olduğu belirtilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, operasyon kapsamında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı