Can Uzun'dan Galatasaraylıları yakından ilgilendiren açıklama

Galatasaray'ın uzun süredir radarında olan ve kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği genç yetenek Can Uzun'un geleceğine dair sıcak bir gelişme yaşandı. A Milli Takım kampında bulunan yıldız futbolcunun, geleceğiyle ilgili takım arkadaşları ile konuşma yaptığı iddia edildi.

''ÖNCELİĞİM AVRUPA'DA KALICI OLMAK''

Milli takım kampındaki arkadaşlarıyla yaptığı samimi sohbetlerde kariyer planlamasına değinen genç oyuncunun, şu an için Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığını söylediği iddia edildi. Özellikle Almanya macerasının ardından kariyer basamaklarını Avrupa’da tırmanmak istediğini belirten Can Uzun'un, gelişimini dünyanın en üst düzey liglerinde sürdürmeyi hedeflediği ve bu nedenle Süper Lig seçeneğini ikinci plana ittiği ifade edildi.

GALATASARAY HALEN MASADA

Genç futbolcunun bu kararına rağmen Galatasaray cephesi transferden tamamen vazgeçmiş değil. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam edeceği ve şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla oldukça başarılı bir dönemi geride bırakan Can Uzun, takımıyla çıktığı 28 resmi karşılaşmada 10 gol ve 6 asistlik göz dolduran bir performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı.