Haberler

Can Uzun'dan Galatasaraylıları yakından ilgilendiren açıklama

Can Uzun'dan Galatasaraylıları yakından ilgilendiren açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Can Uzun'un Milli Takım kampında takım arkadaşlarına "Şimdilik Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum" dediği iddia edildi.

  • Can Uzun, milli takım kampında takım arkadaşlarına Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığını söyledi.
  • Can Uzun, kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmeyi hedeflediği için Süper Lig seçeneğini ikinci plana itti.
  • Galatasaray, Can Uzun transferinden tamamen vazgeçmeyerek oyuncunun durumunu takip etmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın uzun süredir radarında olan ve kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği genç yetenek Can Uzun'un geleceğine dair sıcak bir gelişme yaşandı. A Milli Takım kampında bulunan yıldız futbolcunun, geleceğiyle ilgili takım arkadaşları ile konuşma yaptığı iddia edildi. 

''ÖNCELİĞİM AVRUPA'DA KALICI OLMAK''

Milli takım kampındaki arkadaşlarıyla yaptığı samimi sohbetlerde kariyer planlamasına değinen genç oyuncunun, şu an için Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığını söylediği iddia edildi. Özellikle Almanya macerasının ardından kariyer basamaklarını Avrupa’da tırmanmak istediğini belirten Can Uzun'un, gelişimini dünyanın en üst düzey liglerinde sürdürmeyi hedeflediği ve bu nedenle Süper Lig seçeneğini ikinci plana ittiği ifade edildi. 

GALATASARAY HALEN MASADA

Genç futbolcunun bu kararına rağmen Galatasaray cephesi transferden tamamen vazgeçmiş değil. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam edeceği ve şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla oldukça başarılı bir dönemi geride bırakan Can Uzun, takımıyla çıktığı 28 resmi karşılaşmada 10 gol ve 6 asistlik göz dolduran bir performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

4 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Kamera anbean kaydetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim

Bir kentimizi karıştıran gizemli cisim! Köylülerin iddiası vahim
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

Acun Ilıcalı ilk bombayı patlatıyor
Yeşilçam efsanesi 'Panter Emel' hayatını kaybetti

Evlat acısına dayanamadı! Yeşilçam'ın 'Panter Emel'i hayatını kaybetti
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti

4 kişiyi öldüren uzman çavuştan haber var
Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu

Belediye ekipleri, tesadüfen bir tarihi ortaya çıkardı
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

Kökleri kazınıyor! Son operasyonun değeri 1 milyar liradan fazla
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi