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AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir

AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
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Avrupa Parlamentosu (AP), Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren hizmet pasaportları hakkında bir rapor yayımladı. Raporda, kamuoyunda “gri pasaport” olarak bilinen pasaportların Türk hükümeti tarafından kötüye kullanıldığı öne sürüldü.

  • AP raporu, Türkiye'nin genel vize serbestisi için gerekli adımları atmadığını savunuyor.
  • Hizmet pasaportlarının amacı dışında kullanılmasından duyulan rahatsızlık raporda dile getirildi.
  • Usulsüzlüklerin sürmesi halinde AB, gri pasaport sahiplerine Schengen'de tanınan serbest dolaşım hakkını askıya alma veya kaldırma yetkisine sahip.

Avrupa ülkelerinin son yıllarda Türkiye’den yapılan milyonlarca vize başvurusunu reddettiği bir süreçte hazırlanan raporda, hizmet pasaportlarının Schengen Bölgesi’nde sunduğu serbest dolaşım imkânına yönelik eleştiriler yer aldı.

Hizmet pasaportları, yalnızca kamu kurumlarının görevlendirme yazısı ile düzenlenebiliyor. Turistik kullanımına izin verilmeyen bu pasaportlar, Avrupa’ya vizesiz seyahat imkânı sunması nedeniyle son yıllarda daha fazla ilgi görüyor.

BBC’nin aktardığı raporda AP, Türkiye’nin tüm vatandaşların yararlanabileceği genel vize serbestisi çerçevesi için gerekli adımları atmadığını savundu belirtti. Buna karşın sayısı tam olarak bilinmeyen hizmet pasaportlarının amacı dışında kullanılmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

SERBEST DOLAŞIM HAKKI KALDIRILABİLİR

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Türkiye tarafından verilen gri pasaport sahiplerine vizesiz seyahat hakkı sunuyor. İngiltere ve ABD’nin de aralarında bulunduğu az sayıdaki ülke ise hizmet pasaportu sahiplerinden vize talep ediyor.

AP raporu, uzun süredir Schengen Bölgesi’ne vizesiz giriş sağlayan gri pasaportların ilerleyen dönemde bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

Raporda belirtilen usulsüzlüklerin sürmesi halinde Avrupa Birliği’nin, gri pasaport sahiplerine Schengen Bölgesi’nde tanınan serbest dolaşım hakkını askıya alma veya tamamen kaldırma yetkisine sahip olduğu kaydedildi belirtildi.


GRİ PASAPORT

Gri pasaport, resmî adıyla hizmet pasaportu, Türkiye’de yalnızca devlet adına yurt dışına görevle gönderilen kişilere verilen özel bir pasaport türüdür. Kişisel seyahatler için değil, tamamen resmî görev ve temsil amacıyla düzenlenir.

Bu pasaport; Hükümet, belediyeler veya kamu kurumları tarafından yurt dışına görevlendirilen personele, Türk Kızılayı, Türk Hava Kurumu gibi kurumların görevlendirdiği kişilere, Uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamu personeline, Resmî görevle gönderilen bazı sporcu, akademisyen ve temsil heyetlerine verilebilir. Ayrıca bazı durumlarda görev kapsamında aile bireyleri de bu pasaporttan yararlanabilir.

Taner Yener
Taner Yener
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