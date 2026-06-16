MHP Grup Toplantısı'nda panik anları! Sağlık ekipleri hemen müdahale etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısı sırasında ziyaretçi bölümünde bulunan bir vatandaş rahatsızlandı. Durumun fark edilmesi üzerine salona sağlık ekipleri çağrıldı.

İLK MÜDAHALE SALONDA YAPILDI

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güler'in aktardığına göre; sağlık görevlileri, rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahaleyi salonda yaptı. Daha sonra vatandaş, ileri tetkik ve kontrol amacıyla Meclis Ana Bina'da bulunan sağlık merkezine götürüldü.

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