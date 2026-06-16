İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi

İran'da 2025 yılının son günlerinde başlayan protestolarla bağlantılı davalarda verilen idam cezaları uygulanmaya devam ediyor.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Cevad Zemani ve Ebulfeyz Saadi hakkında verilen idam cezaları sabah saatlerinde infaz edildi.

Yargı makamları, iki kişinin protestolar sırasında şiddet eylemlerine öncülük ettiğini, ateşli silah kullandığını, kamu ve özel mülkiyete zarar verdiğini, toplum düzenini bozduğunu ve ülke güvenliğini tehlikeye attığını öne sürdü.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILMIŞTI

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sıkıntılar ve yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Başlangıçta Tahran Büyük Çarşı'daki esnafın öncülüğünde başlayan protestolar, birçok kentte geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Şehit ve Gaziler Vakfı Adli Tıp Kurumu'nun daha önce yaptığı açıklamaya göre, protestolar sırasında yaşanan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 2 bin 427'sinin silahlı gruplar tarafından öldürülen güvenlik görevlileri ve siviller olduğunu belirtirken, geri kalan kişilerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmadı.