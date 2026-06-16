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Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti

Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
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FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu’nda Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 berabere kaldı. Öte yandan Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

2026 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. ABD'de Miami'de oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Suudi Arabistan'ın golü 41. dakikada Abdullah Al Amri'den gelirken,  Uruguay bu gole 80. dakikada Maxi Araujo ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmadı. 

FERNANDO MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. [39 yıl, 364 gün.] Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına Muslera, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte iki takım da gruba ve turnuvaya birer puanla başladı. Uruguay, gruptaki bir sonraki maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Suudi Arabistan, İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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