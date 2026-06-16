Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

“Medcezir”, “Vatanım Sensin”, “Kuş Uçuşu” ve “Hudutsuz Sevda” gibi başarılı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Miray Daner, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile devam eden mutlu birlikteliğinin üçüncü yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

KUMSALDA ROMANTİK KUTLAMA: SENİNLE 3 YIL

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak ve sakin yaşamayı tercih eden ünlü çift, bu kez kural bozdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Miray Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile çıktığı tatilden aşk dolu anları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun, kumsalda çekilen romantik görüntülere eklediği “Seninle 3 yıl” notu, kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN KULİSLERİNDE EVLİLİK İDDİALARI

Geçmişte oyuncu Kubilay Aka ve iş insanı Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Miray Daner'in, Ata Caner Çerçioğlu ile olan bu birlikteliğini daha sakin ve kameralardan uzak sürdürmesi dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 yıldır istikrarlı bir şekilde devam eden bu aşkın ciddi bir boyuta ulaştığı ve çiftin evlilik yolunda adımlar atmaya hazırlandığı iddiaları da magazin kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Kaynak: Haberler.com