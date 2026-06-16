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Deprem sırasında engelli kadını bırakıp kaçtılar

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Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremden geriye kahreden görüntüler kaldı. 68 kişinin hayatını kaybettiği, bin 339 kişinin yaralandığı depreme evde yakalanan bir aile, engelli bir kadını yemek masasında bırakıp kendini dışarı attı. Engelli kadının üzerine masa devrilirken, aile geri gelip kadını dışarı çıkardı. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 68 kişi hayatını kaybetti, bin 339 kişi de yaralandı. Sarsıntı sırasında evde olan bir ailenin yaşadığı panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem başladığı sırada can havliyle dışarı kaçan aile bireyleri, engelli bir kadını yemek masasında tek başına bıraktı.

DEPREMDEN SONRA GELİP KURTARDILAR

Sarsıntının şiddetiyle yemek masası engelli kadının üzerine devrildi. Aile üyeleri, eve geri dönerek kadını masanın altından çıkardı ve dışarı taşımayı başardı. Büyük depremden geriye kalan bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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