Kız öğrenciler, arkadaşlarını çatıdan atmaya kalktılar

Çin’deki bir okulun çatısında kan donduran bir olay yaşandı. İki kız öğrenci, okul arkadaşlarını zorla korkulukların kenarına iterek çatıdan aşağı atmaya çalıştı.

ÖĞRETMENLERİ SON ANDA ENGELLEDİ

Mağdur öğrencinin direnmesine rağmen saldırganların geri adım atmadığı o dehşet dolu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şans eseri durumu zamanında fark eden bir öğretmen, hızla koşarak olaya müdahale etti. Öğrencileri birbirinden ayırarak mağdur çocuğu güvenli alana çeken öğretmen, olası bir faciayı kıl payı engelledi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com