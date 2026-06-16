Damperi açılan kamyon köprüye çarptı: 1 ölü

Kayseri'de damperi açılan kamyonun köprüye çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada A.D.'nin (62) sürücüsü olduğu 38 LU 253 plakalı kamyon, damperinin açılması sonucu köprüye çarparak yan yattı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü A.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından A.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı