Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti

Karadeniz'in köklü çay üreticileri arasında yer alan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı mali sorunların ardından iflas etti.

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mayıs 2026 tarihinde aldığı kararla şirketin iflasına hükmetti. Mahkemenin kararıyla birlikte şirket hakkında resmi iflas süreci başlatıldı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Tirebolu İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruda, şirket için "adi tasfiye" sürecinin yürürlüğe girdiği bildirildi. İflas tarihi ise 14 Mayıs 2026 saat 13.52 olarak kayıtlara geçti.

ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILDI

İcra Dairesi, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların, ilanın yayımlanmasının ardından bir ay içinde gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerektiğini açıkladı.

Ayrıca şirket malları üzerinde hak iddia edenler ile şirkete borcu bulunan veya şirket varlıklarını elinde bulunduran kişilerin de aynı süre içerisinde durumu İflas Dairesi'ne bildirmesi gerektiği belirtildi.

İLK TOPLANTI 30 TEMMUZ'DA

İflas sürecine ilişkin ilk alacaklılar toplantısının 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00'te Tirebolu İcra Dairesi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com