Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm tesislerinde müzik kullanımına ilişkin yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, turizm tesislerinin genel alanlarında müzik yayını yapılabilmesi için lisans belgesi alınması şartı getirildi.

Yeni düzenlemeye göre tesisler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan alınan müzik lisans belgesini işletme belgesi başvurularında ibraz etmek zorunda olacak.

LİSANS BELGESİ ŞARTI GETİRİLDİ

Bakanlık, lisans belgesi vermeye yetkili federasyonları ve uygulamaya ilişkin detayları ayrıca belirleyecek. Düzenleme, otel, tatil köyü ve diğer turizm işletmelerinin ortak kullanım alanlarında yapılan müzik yayınlarını kapsayacak.

SON TARİH 31 ARALIK 2026

Turizm işletmelerinin gerekli müzik lisans belgelerini en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Bu tarihe kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesisler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanacak.