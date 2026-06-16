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Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü

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Fenomen dizi Eşref Rüya'da senaryo gereği hayatını kaybeden Eşref Tek karakteri için Bursa'da lokma hayrı düzenlendi. İznik Ayasofya Camii önünde gerçekleştirilen etkinlikte hayranlar lokma dağıtırken, bazı vatandaşların karakter için dua etmesi dikkat çekti. Organizasyon, dizinin izleyiciler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eşref Rüya dizisinde izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Eşref Tek karakterinin senaryo gereği ölmesinin ardından hayranları dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Ayasofya Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar, karakter anısına lokma dağıttı. Etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, ortaya ilginç ve duygusal görüntüler çıktı.

KARAKTER İÇİN DUA ETTİLER

Lokma dağıtımı sırasında bazı vatandaşların karakter için dua ettiği görüldü. Özellikle bir kişinin ellerini semaya açarak dua etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Etkinliğe katılan Ali Karaman, ilk başta ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini düşündüğünü belirterek, "Sonradan sadece dizide öldüğünü öğrendim. Çok şaşırdım. Allah kabul etsin" dedi.

İZLEYİCİLERİN BAĞLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Dizi karakteri için düzenlenen lokma hayrı, izleyicilerin kurgu karakterlerle kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu. Organizasyon, dizinin izleyiciler üzerindeki etkisini gösteren dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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