Orkun Kökçü'nün abisi Türkiye'ye transfer oldu! Yeni adresi bomba
TFF 1. Lig ekibi Vanspor, Hollanda'nın FC Volendam takımından orta saha oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ozan Can Kökçü, Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Vanspor FK'den yapılan açıklamada, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz" denildi. Ozan Can Kökçü'nün Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü'nün ağabeyi olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı