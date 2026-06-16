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67 yıllık evliydiler, 11 çocukları oldu! 6 saat arayla kavuştular

67 yıllık evliydiler, 11 çocukları oldu! 6 saat arayla kavuştular
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 67 yıllık evli ve 11 çocuk sahibi olan 96 yaşındaki Abdullah İspir ile 86 yaşındaki Döne İspir, 6 saat arayla hayatını kaybetti. İspir çifti, çocukları, torunları ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

  • Kahramanmaraş'ta 67 yıllık evli Döne İspir (86) ve Abdullah İspir (96), 6 saat arayla hayatını kaybetti.
  • Döne İspir çarşamba günü, Abdullah İspir ise pazar günü rahatsızlandı ve farklı hastanelerde yoğun bakıma alındı.
  • Çiftin cenazeleri Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta, acı olay, Andırın ilçesi Boztopraklı Mahallesi’nde yaşandı. Döne İspir (86), geçen hafta çarşamba günü rahatsızlandı. Yakınlarının Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Döne İspir, yoğun bakıma alındı.

EŞİNİN ARDINDAN RAHATSIZLANDI

DHA'daki habere göre doktorlar, Döne İspir’in rahatsızlığının yaşlılığa bağlı olduğunu belirtirken, eşi Abdullah İspir de (96) pazar günü rahatsızlandı.

6 SAAT ARAYLA CAN VERDİLER

Çocukları tarafından Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Abdullah İspir, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alınan İspir çiftinden Döne İspir dün saat 03.00 sıralarında, Abdullah İspir ise 09.00 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

67 YILDIR EVLİYDİLER

Ömürlerinin 67 yılını birlikte geçirip 6 saat arayla ölen Abdullah İspir ile Döne İspir’in cenazeleri, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Haberler.com
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