Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın ABD'de birlikte görüntülendiği iddiaları magazin gündeminde geniş yer bulurken, Ece Erken'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Erken, Lucas Torreira'nın görüntüler karşısında büyük üzüntü yaşadığını öne sürdü.

LOS ANGELES İDDİASI GÜNDEM OLDU

"Yeraltı" dizisinde birlikte rol alan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş hakkında ortaya atılan iddialar magazin dünyasında dikkat çekti. İddiaya göre iki oyuncu, ABD'nin Los Angeles kentindeki bir gece kulübünde birlikte görüntülendi.

GÖZLER TORREIRA'YA ÇEVRİLDİ

Söz konusu iddiaların ardından gözler Devrim Özkan'ın eski sevgilisi Lucas Torreira'ya çevrildi. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızıyla ilgili dikkat çeken açıklama ise Ece Erken'den geldi.

"GÖRÜNTÜLERE İNANMAK İSTEMEDİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Lucas Torreira ile görüştüğünü öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Erken, "Torreira dün ağlamış. Babasıyla birlikteydi ve çok üzgündü. Görüntüleri görünce 'Bu gerçekten doğru mu?' diye sordu. Doğru olduğuna inanmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA BERABERDİK"

Ece Erken'in aktardığı iddiaya göre Torreira, Devrim Özkan ile ilişkilerinin yakın zamanda devam ettiğini düşündüğünü söyledi. Erken, Torreira'nın kendisine, "Fenerbahçe maçından sonra biz Devrim'le beraberdik" dediğini öne sürdü.

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Programda ayrıca Devrim Özkan'ın Amerika yolculuğu sırasında yaptığı paylaşımda, Torreira ile ilişkilerinin sembolü olduğu iddia edilen yüzüğü taktığının konuşulduğu belirtildi. Bu detayın da Torreira'nın yaşananlara inanmakta zorlanmasının nedenlerinden biri olduğu öne sürüldü.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Lucas Torreira cephesinden söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Magazin gündeminde geniş yer bulan iddialar hakkında tarafların açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.