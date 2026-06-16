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Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
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Fenerbahçe Kulübü, Radyo Fenerbahçe'nin eski yayın merkezine taşınarak yeniden yayına başlayacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Fenerbahçe’nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir." denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 97.0 frekansıyla yayın yapan radyo kanalına dair sözleşmenin feshedilerek yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu.

''YENİDEN FENERBAHÇE'NİN KONTROLÜNDE''

Sarı-lacivertli kulüpten, ' Fenerbahçe Radyosu yeniden Fenerbahçe'nin kontrolünde' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün menfaati doğrultusunda, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe’ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesi imzalanmış olup; Radyo Fenerbahçe’nin kısa süre içinde eski yayın merkezine taşınarak Fenerbahçe camiasına hizmet vermesi sağlanacaktır. Fenerbahçe’nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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