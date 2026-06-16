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4 kişiyi öldürüp, intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti

4 kişiyi öldürüp, intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eşi ve 3 yakınını öldürüp intihar girişiminde bulunan uzman çavuş Musa Gezer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde evi terk eden eşi ile 3 kişiyi öldürüp, ardından intihar eden uzman çavuş Musa Gezer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 14 Haziran'DA sabah saatlerinde Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da görev yaptığı belirtilen uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce boşanmak istediğini söyleyerek evi terk eden eşi Adilşah Gezer'in ailesinin yaşadığı eve gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkaran Gezer, eşi Adilşah Gezer ile kayınvalidesi Habibe Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir'e ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 4 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Saldırının ardından aynı silahla kendisini de vuran Musa Gezer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Gezer, bugün yaşamını yitirdi. Musa Gezer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazenin defnedilmek üzere Hakkari'nin Şemdinli ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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