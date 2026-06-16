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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor
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Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasının ardından resmi imzayı atmak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Mallorca'ya 15.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

  • Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı ve Kosovalı forvet resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor.
  • Vedat Muriqi, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
  • Fenerbahçe, Mallorca'ya Vedat Muriqi için 15 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. 

VEDAT MURIQI İSTANBUL'A GELİYOR 

Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan eski golcüsü Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı. Seçim öncesinde prensip anlaşmasına varılan Kosovalı forvet, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Ultima Hora'nın haberine göre; Vedat Muriqi önümüzdeki saatlerde İstanbul’a ayak basacak. Deneyimli golcünün, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BONSERVİS MALİYETİ

Haberde, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bu transfer için İspanyol ekibi Mallorca'ya toplamda 15 milyon 500 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 36 resmi maçta 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan 32 yaşındaki santrfor, uzun yılların ardından yeniden Kadıköy’e dönmeye hazırlanıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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